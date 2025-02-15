Встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля
Айшат Татаева 42 0
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
На следующей неделе начнется подготовка к ней.
Встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники. Российская сторона официально не подтвержала этого сообщения.
Отмечается, что представители РФ и США встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки возможной встречи президентов.
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