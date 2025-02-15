Новый иск: модель обвинила P. Diddу в насилии

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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Юристы музыканта по-прежнему уверены в его победе.

Скандал вокруг рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, продолжает набирать обороты. На днях артисту предъявили новый иск. Об этом сообщает портал TMZ.

Модель, чье имя не называется, обвиняет музыканта в том, что он угостил ее напитком с наркотическим веществом на VIP-вечеринке в Нью-Йорке в 1999 году. После этого, по словам девушки, он предложил ей провести ночь в его доме, чтобы отдохнуть. Однако вместо обещанного отдыха модель ждала ловушка. Якобы P. Diddy в течение нескольких часов удерживал ее против воли, применяя насилие.

Иски против рэпера не новость, но данное дело привлекло особое внимание, поскольку женщина утверждает, что после употребления напитка она почувствовала сильное головокружение и была неспособна сопротивляться. В ее заявлении говорится, что она несколько раз просила уйти, но артист продолжал настаивать, что ей нужно остаться.

Юристы P. Diddy уже заявили, что обвинения не имеют под собой оснований.

«Независимо от того, сколько исков будет подано — особенно теми людьми, которые отказываются ставить свои имена под заявлениями, — это не изменит того факта, что мистер Комбс никогда не совершал сексуального насилия и не занимался торговлей людьми: мужчинами или женщинами, взрослыми или несовершеннолетними», — заявила юридическая команда Пи Дидди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что еще три человека заявили об изнасиловании рэпером P. Diddy.