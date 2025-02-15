Умерла актриса из фильма «Фанфан-Тюльпан» Женевьев Паж

Фото: kinomania.ru

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За свою жизнь актриса снялась более чем в 50 фильмах.

Французская актриса Женевьев Паж, известная по ролям в таких культовых кинокартинах, как «Фанфан-Тюльпан» и «Дневная красавица», скончалась в своем доме в Париже в возрасте 97 лет. Об этом местным СМИ сообщила внучка знаменитости Зои Гиймо.

«Женевьев Паж, театральная звезда, сыгравшая хозяйку роскошного публичного дома, которая наняла Катрин Денев в фильме „Дневная красавица“ (1967), умерла в пятницу в Париже в возрасте 97 лет», — пишет французская пресса.

Женевьев родилась в 1927 году и являлась крестной дочкой Кристиана Диора — основателя модного дома Christian Dior. За свою долгую карьеру она сыграла более чем в 50 итальянских, французских, британских и американских фильмах, а также в течение многих лет выступала на театральной сцене.

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