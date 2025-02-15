Женщина подорвала себя вместе с сотрудниками ТЦК в Николаеве

«Страна.ua»: женщина подошла к военным и устроила взрыв у кафе в Николаеве

Фото: www.globallookpress.com/Dmytro Smolyenko

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Похожий инцидент произошел в городе за день до этого. Месть «людоловам» на Украине нарастает с каждым днем.

Женщина совершила взрыв рядом с сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата на Украине) в украинском Николаеве. Об этом сообщает «Страна.ua», предположив, что погибшая является «смертницей».

Уточняется, что в результате происшествия погибла сама женщина и один из военных. Еще шесть человек госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

По данным издания, накануне в Николаеве произошел похожий инцидент: возле междугородного автовокзала 41-летний мужчина взорвал гранату.

На днях жительница Житомира в беседе с российскими журналистами рассказала о беззаконии, творимом сотрудниками ТЦК по всей Украине. По словам женщины, дошло до того, что украинцы начали забирать детей из школ и вузов, чтобы их не схватили так называемые «людоловы».

«Мужчин вообще не видно на улицах уже несколько месяцев, независимо от возраста. Только переодетые военные. Многих мальчиков забрали из школ и институтов, чтоб их не нашли ТЦК», — поделилась она.

Жительница Харьковской области рассказала, что спрятала своих сыновей еще в начале мобилизации на Украине, и они уже два года не выходят на улицу.

По словам украинки, во многих семьях женщины и девушки содержат своих мужчин, чтоб им не приходилось выходить на улицу, так как схватить могут любого.

Ранее 5-tv.ru рассказал, к чему ведет принудительная мобилизация на Украине.