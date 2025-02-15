Инъекции, лазеры или скальпель? Как избавиться от второго подбородка

Фото: 5-tv.ru

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Выбор между методами зависит от предпочтений и целей.

Второй подбородок — проблема, с которой сталкиваются как мужчины, так и женщины. К счастью, избавиться от нее можно. Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова поделилась с газетой «Вечерняя Москва» методами, которые помогают вернуть четкий овал лица.

Один из популярных способов — инъекции липолитиков. Эти вещества вводятся в жировую ткань, активируя процесс разрушения жировых клеток и выводя их из организма. Процедура довольно быстрая и не требует хирургического вмешательства. Результат можно заметить через несколько дней, однако для стойкого эффекта важно соблюдать рекомендации врача, включая регулярный массаж области подбородка. Он улучшает лимфодренаж и ускоряет переработку жиров, помогая избавиться от лишних отложений.

Обычно массаж рекомендуется проводить два-три раза в неделю в первые месяцы после инъекций.

Для улучшения результата также полезны такие процедуры, как ультразвуковая кавитация и радиочастотный лифтинг. Эти методы подтягивают кожу, предотвращая ее провисание и укрепляя результаты инъекций.

Еще одним эффективным и безболезненным методом является лазерная липосакция. Она позволяет избавиться от лишнего жира за 5-10 минут. Лазер разрушает жировые клетки, и организм естественным образом их выводит. Процедура проводится под местным обезболиванием и отличается минимальным повреждением тканей, что ускоряет восстановление. Лазерная липосакция помогает точно моделировать контуры лица и шеи, достигая желаемого эстетического эффекта.

Для тех, кто готов к более серьезным изменениям, есть хирургические методы, например, платизмопластика. Это операция, которая проводится под общим наркозом и позволяет значительно изменить контур лица. Однако такой подход требует тщательной подготовки, выбора квалифицированного специалиста и времени на восстановление, которое может занять от нескольких дней до недель.

Выбор между косметологическими и хирургическими методами зависит от предпочтений и целей. По словам Балакеримовой, если вы хотите быстро и безболезненно решить проблему, лазерная липосакция — оптимальный вариант. Для более радикальных изменений подойдут хирургические процедуры, но важно понимать все риски и последствия.

В любом случае, перед принятием окончательного решения стоит проконсультироваться с опытным специалистом.

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