Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Телеведущая Елена Николаева высмеяла балерину за «понты», чем до глубины души возмутила эпатажную знаменитость.

Свадьба дочери балерины Анастасии Волочковой Ариадны, как и обещала ее звездная мама, спокойной не получится. Торжество намечено аж на 26 апреля, однако скандал, уже, как говорится, «подвезли». Причем сделала это сама эпатажная знаменитость.

В Сети Волочкова в буквальном смысле «наехала» на телеведущую Елену Николаеву — нынешнюю супругу своего бывшего мужа и отца Ариадны, бизнесмена Игоря Вдовина. Та посмела публично высказаться о свадьбе падчерицы, которую взялась курировать Волочкова.

Балерина, словно этого и ждала, тут же вцепилась в жену бывшего, назвав ее «тетей», которая никакого отношения не имеет к ее дочери и решила просто «пропиариться» на громком событии.

Началось все с того, что Волочкова на днях анонсировала свадьбу Ариадны, заявив, что лично организует поистине королевское торжество не где-нибудь, а в особняке Мясникова в своем родном Петербурге. На бракосочетание Ариадны знаменитость пообещала потратить десять миллионов рублей.

Всю подготовку к торжеству Волочкова тоже с радостным энтузиазмом взвалила на себя, при этом от бывшего супруга потребовала всего ничего — купить молодоженам квартиру.

Вдовин, как и сама Ариадна, не стал комментировать грандиозные планы Волочковой, а вот Николаева высмеяла «барские замашки» балерины и сказала, что падчерице чужды многомиллионные «понты» ее звездной маменьки.

«Сначала у них пройдет гражданская церемония, потом венчание в Санкт-Петербурге. Про банкет слышать несколько странно. Мне кажется, что Арише все это не надо. Она не шмоточница, у нее другие ценности в жизни. Поэтому, когда говорят про банкет за десять миллионов, думаю, что для нее не имеет значение, сколько это будет стоить», — цитирует Николаеву Woman.ru.

Волочкова, по всей видимости, приняла едкий сарказм в словах мачехи Ариадны на свой счет. Не исключено, что ее особенно задело слово «шмоточница». В Сети балерина разразилась ответной тирадой в адрес Николаевой, в которой попыталась уколоть ее, назвав «просто лишь женой моего бывшего мужа» и обвинив в пиаре на свадьбе Ариадны. Прилетело в очередной раз и самому Вдовину, которому Волочкова не может простить некие долги.

«Когда закончится это пиарство теперь уже на поводе свадьбе моей дочери? Вроде у этой тети свои два сына от бывшего мужа Анастасии Волочковой. Хочется славы. Я имя свое годами труда зарабатывала. Многолетнего, ежедневного и многочасового. А тут какая-то непонятная тетя, которая стала женой моего бывшего мужа, отнявшего у меня все деньги, и на них создав себе карьеру, захотела пиара. Стыдоба. Она вообще кто?» — разбушевалась Волочкова.

В январе стало известно, что Ариадна выходит замуж за молодого человека по имени Никита, который на четыре года старше ее. Волочкова полностью одобрила выбор 19-летней дочери и активно включилась в подготовку к свадьбе.

«Я рада за Ариадну, мы как раз сейчас обсуждаем организацию ее свадьбы. Они вообще хотят спокойно, но все равно я пытаюсь Ариадну убедить, что спокойно в ее случае не получится. Я хочу помочь им с особняком в Петербурге», — делилась Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что заболело у Анастасии Волочковой после отдыха на Мальдивах с 26-летним ухажером.