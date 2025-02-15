Автобус врезался в отбойник на Дмитровском шоссе в Москве
Виктория Алакоз 24 0
Эксклюзив
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru
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По предварительным данным, пострадали восемь человек.
Автобус врезался в отбойник на Дмитровском шоссе в Москве. По данным 5-tv.ru, ДТП случилось в районе пересечения трассы с Афанасовским шоссе
По предварительным данным, пострадали восемь человек.
Подробности аварии выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский автобус опрокинулся в Тверской области. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, что и стало причиной аварии. Также сообщалось о пострадавших в результате инцидента.