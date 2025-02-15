В Сочи на зимнем фестивале искусств стартовал «Марафон романтических сонат»

Фото: Санкт-Петербургский Дом музыки

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Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста РФ Сергея Ролдугина приглашает зрителей на концерты.

В Зале органной и камерной музыки в Сочи проходит «Марафон романтических сонат» под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина и «Русского концертного агентства», сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского Дома музыки.

Четыре концерта — в 12:00, 14.00, 16.00 и 18.00 — состоятся в рамках XVIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.

Зрители смогут увидеть выступление солистов Дома музыки, лауреатов международных конкурсов, среди которых скрипачка Инна Якушева, пианисты Елизавета Ключерева и Тимофей Доля, скрипач Михаил Усов и многие другие.

«Марафон романтических сонат» открывает Соната № 1 для скрипки и фортепиано ля минор немецкого композитора Роберта Шумана.

Также будут исполнены такие сочинения, как Большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано ми-бемоль мажор Карла Марии фон Вебера, Первая соната для скрипки и фортепиано соль мажор Иоганнеса Брамса и другие.

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