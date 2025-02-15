Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

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Как себя после этого повел глава киевского режима?

Главе*киевского режима Владимиру Зеленскому не разрешили разговаривать на украинском языке на Мюнхенской конференции.

В Сети появилось видео, где он спросил, можно ли ему изъясняться на украинском, после чего модератор сессии, не задумываясь, ответила категоричным отказом. Вероятно, он надеялся на снисходительность к себе.

Ситуация вызвала смех у присутствующих. Зеленский попытался сделать вид, что ответ его ничуть не смутил. Он рассмеялся и попросил не давить на него.

Накануне поведение Зеленского на Мюнхенской конференции вызвало большие вопросы у интернет-пользователей. Глава киевского режима во время мероприятия начал таращить глаза, морщиться и странно дергать головой. Некоторые заподозрили его в употреблении наркотиков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что страны Запада влили в Украину около 267 миллиардов евро за три года.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти