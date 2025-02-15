Спустя 21 год: как изменились актеры из мультсериала «Лентяево»

Фото: Кадр из сериала «Лентяево», 2004-2014г.

Исландский проект выходил с 2004 по 2014 год.

История о подростке Стефани, которая приехала в городок Лентяево и с энтузиазмом начала вдохновлять местных жителей вести активный образ жизни, остается в памяти многих. Что же стало с главными актерами спустя два десятилетия — в материале на 5-tv.ru.

Джулианна Роуз Маурьелло — Стефани Фото: Instagram*/officialjuliannarosemauriello_; Кадр из сериала «Лентяево», 2004–2014 г.

Стефани — персонаж, который олицетворял бодрость и задор, был воплощен в двух сезонах 12-летней Джулианной Роуз Маурьелло. За свою яркую игру актриса получила «Дневную премию Эмми», однако после этого пропала с экранов, оставив поклонников в недоумении.

С 2008 года о Джулианне стали ходить слухи, не все из которых были приятными: ее якобы арестовали за преступления. Писали, что она умерла от наркотиков. К счастью, эти истории оказались далеки от истины.

В 2025 году ей исполняется 34 года. Маурьелло получила образование психолога в Миддлберийском колледже, а затем завершила обучение в Колумбийском университете, написав магистерскую диссертацию на тему трудотерапии.

Хлоя Ленг — Стефани Фото: Instagram*/chloe5lang; Кадр из сериала «Лентяево», 2004–2014 г.

Когда фанаты узнали, что «Лентяево» может быть закрыто, они устроили настоящие протесты. Создатели же не стали терять времени и решили перезапустить проект.

Однако Джулианна Роуз Маурьелло, к тому моменту повзрослевшая и уже не похожая на подростка, была заменена молодой актрисой — Хлоей Ленг. Она исполнила роль Стефани в третьем и четвертом сезоне с 2013 по 2014 год.

В ноябре 2024 года Хлое исполнилось 23 года. Сейчас она живет в Коннектикуте и полностью сосредоточена на учебе — в 2019 году окончила среднюю школу, а актерскую карьеру временно приостановила.

Магнус Скевинг — Спортакус

Фото: Instagram*/magnus_scheving; Кадр из сериала «Лентяево», 2004–2014 г.

Актер, сыгравший супергероя Спортакуса в «Лентяево», продолжает успешно развивать карьеру в Исландии. Он не только шестикратный чемпион страны по спортивной аэробике, но и писатель, ведущий детских программ о здоровье и собственного комик-шоу. Помимо этого, Магнус владеет сетью фитнес-клубов и активно читает лекции по здоровому образу жизни в разных странах.

Но его жизнь не ограничивается только Исландией. Скевинг сотрудничал с Мишель Обамой в рамках проекта «Давайте двигаться», направленного на развитие физической активности среди дошкольников в США.

Сейчас ему 60 лет, он женат, имеет троих детей и двоих внуков, продолжая вдохновлять других на здоровый и активный образ жизни.

Стефан Карл Стефанссон — Робби Злобный

Фото: Instagram*/stefanssonkarl; Кадр из сериала «Лентяево», 2004–2014 г.

Стефан Карл Стефанссон, исполнивший роль Робби Злобного в сериале «Лентяево», умер 21 августа 2018 года. Актер скончался от рака поджелудочной железы в возрасте 43 лет. Робби, главный злодей, который жил в подземном логове и строил козни Стефани, остался в памяти зрителей как один из самых ярких персонажей шоу.

Для его последней операции деньги собирали обе Стефани — Джулианна и Хлоя, которые успели подружиться, но, к сожалению, не успели помочь. У актера остались жена и четверо детей, для которых его потеря стала огромной трагедией.

За несколько месяцев до его смерти студия, где снимали «Лентяево», сгорела.

Ранее 5-tv.ru показывал, как изменились актеры сериала «Ангелы Чарли» спустя 23 года.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ