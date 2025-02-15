Как изменились актрисы из сериала «H2O: просто добавь воды» спустя 20 лет

Фото: Кадр из сериала «H2O: Просто добавь воды», 2006–2010 г

Три русалки в сериале очень отличались по характеру. В жизни ситуация оказалась очень схожей.

Дети 2000-х годов отлично помнят, как бежали к экрану телевизора, чтобы поскорее вновь увидеть новую серию сериала «H2O: просто добавь воды» на канале Disney. С 2006 по 2010 год этот культовый проект завоевал сердца миллионов зрителей, а три главные героини с их необычной способностью превращаться в русалок стали настоящими кумирами девочек по всему миру.

Многие завидовали их свободе и мечтали о том, чтобы погружаться в подводный мир, наслаждаясь красотой никому не изведанных приключений, и любоваться луной из кратера вулкана.

С тех пор прошло почти 20 лет, и зрители с удивлением осознают, что те юные школьницы, запомнившиеся на экране, давно стали взрослыми женщинами. Интересно узнать, как же они изменились за это время. Что стало с Эммой, Клео и Рики после того, как их истории закончились на экране?

Каждая из актрис пронесла через годы свою уникальную историю. Кто-то продолжил карьеру в кино, кто-то нашел свое призвание в материнстве и других сферах. Но одно остается неизменным — любовь фанатов, которые с теплотой вспоминают тот волшебный мир, созданный на экране. Как сложились судьбы этих милых русалок — в материале 5-tv.ru.

Клэр Холт — Эмма

Фото: Кадр из сериала «H2O: Просто добавь воды», 2006–2010 г.; Instagram*/claireholt

Клэр Холт стала известной благодаря роли Эммы — одной из трех главных героинь-русалок сериала. Холт, обладающая по сценарию активной жизненной позицией и некой всепоглощающей идеальностью, быстро полюбилась юным зрительницам. Для актрисы этот проект стал дебютным. Несмотря на это, заявила она о себе очень громко.

После успешного завершения «H2O: просто добавь воды» Клэр Холт продолжила строить свою карьеру в кино и на телевидении. Она снялась в нескольких популярных проектах, среди которых сериалы «Дневники вампира» и его спин-офф «Наследие». В «Дневниках вампира» она сыграла роль вампира Ребекки Майклсон, и ее персонаж стал одним из любимых у зрителей благодаря многогранности и сильной харизме.

Ей также удалось проявить себя в таких зрелищных и знаковых фильмах, как «Дрянные девчонки 2» и «Милые обманщицы», которые стали культовыми во всех странах.

Но жизнь Клэр не ограничивается лишь карьерными успехами. В 2018 году она вышла замуж за Эндрю Джоблона, управляющего агентством по продаже недвижимости. Пара была полна надежд и ожиданий, однако, как это часто бывает, их путь к «родительству» оказался непростым. Через несколько месяцев после свадьбы актрисе пришлось пережить трагедию — она потеряла ребенка. Несмотря на это горькое испытание, Клэр и Эндрю не теряли веры и оставались рядом друг с другом.

Настоящее счастье пришло в ее жизнь в следующем году, когда Клэр стала мамой первенца. Мальчика назвали Джеймсом. Вскоре после этого, еще через год, на свет появилась дочь Эль. Это время стало для Клэр настоящим поворотным моментом — она погрузилась в радости материнства и решила временно отойти от кинематографа, чтобы полностью посвятить себя семье и детям.

Однако в 2022 году Клэр вернулась на телеэкраны, сыграв в сериале «Наследие». Это возвращение стало не только возобновлением ее актерской карьеры, но и свидетельством того, что у нее все еще горит страсть к искусству. В прошлом году актриса вновь пополнила свои ряды материнства, родив третьего ребенка. Мальчику дали имя Форд.

Сейчас, будучи 36-летней мамой троих детей, Клэр Холт находит счастье в заботах о доме. Она посвящает свое время не только работе, но и заботе о своих детях, что делает ее жизнь полноценной и насыщенной. Как настоящая мечтательница и сильная женщина, она умело сочетает свою карьеру с семейными ценностями, создавая впечатляющий баланс между двумя важными сторонами своей жизни.

Фиби Тонкин — Клео

Фото: Кадр из сериала «H2O: Просто добавь воды», 2006–2010 г.; Instagram*/phoebejtonkin



Фиби Тонкин, получившая известность благодаря роли русалки Клео в сериале «H2O: просто добавь воды», сделала свой дебют в мире шоу-бизнеса и не осталась незамеченной. После этой роли карьера Фиби стремительно пошла в гору: она прекрасно проявила себя в ряде знаменитых фильмов «Вторжение: Битва за рай» и «Цунами 3D», а также блеснула в таких популярных сериалах, как «Дневники вампира», «Первородные» и «Мир Дикого Запада».

В течение своей карьеры она успела повстречать множество восхитительных мужчин из мира кино, включая таких звезд, как Том Фелтон из «Гарри Поттера», Эд Уэствик, известный по сериалу «Сплетница», и Пол Уэсли, с которым она работала в «Дневниках вампира». С 2020 года Фиби находится в отношениях с Алексом Гринвальдом, вокалистом группы Phantom Planet.

Каждые из этих романтических связей привносили новую искру в ее жизнь и заполняли ее дни яркими моментами и незабываемыми воспоминаниями. Однако, в отличие от Клэр Холт, Фиби по сей день не познала счастье материнства и не решила связать себя с кем-то узами брака.

Фиби Тонкин продолжает покорять сердца зрителей по всему миру, радуя их разнообразием ролей и харизмой, и, безусловно, остается одной из самых ярких звезд современного кинематографа. Ее путь, насыщенный испытаниями и успехами, только начинается, и впереди ее ждут еще более амбициозные проекты и захватывающие приключения. В данный момент она участвует в проекте «Мальчик поглощает вселенную», что только подтверждает ее неуемную страсть к актерскому мастерству и способности выбирать уникальные роли.

Кариба Хейн — Рикки

Фото: Кадр из сериала «H2O: Просто добавь воды», 2006–2010 г; Instagram*/.caribaheine



Кариба Хейн — актриса, чье имя стало синонимом очарования и таланта благодаря роли Рикки Чедвик в культовом сериале «H2O: просто добавь воды». Однако ее путь к славе начался задолго до того, как она стала одной из самых узнаваемых русалок на экране. Еще до «H2O» Кариба уже имела опыт в кино и на телевидении, но была больше знаменита танцами.

Когда ей предложили роль в «H2O», Кариба подошла к задаче с максимальной ответственностью. Она наняла личного тренера по плаванию, чтобы идеально вжиться в образ русалки. Это решение не только подчеркнуло ее профессионализм, но и стало свидетельством ее стремления к совершенству. Ее преданность делу и талант сделали Рикки Чедвик одной из самых любимых героинь среди поклонников сериала.

После завершения «H2O» Кариба не остановилась на достигнутом. Она вернулась в знакомую вселенную, снявшись в спин-оффе «Тайны острова Мако», где снова продемонстрировала свои актерские способности. Кроме того, она расширила свои горизонты, снявшись в таких фильмах, как «Цунами 3D» вместе с Фиби Тонкин и «У татуировщика» с актрисой Индианой Эванс. Каждая из этих работ добавила новые грани в ее карьеру, подтверждая ее многогранность как актрисы.

Однако в 2022 году карьера Карибы приостановилась. Причины этого остаются неизвестными, но она продолжает оставаться в центре внимания благодаря своей активности в социальных сетях. Актриса делится с поклонниками своими увлечениями, рекламируя моду и книги, что позволяет ей поддерживать связь с аудиторией и сохранять интерес к своей личности.

Личная жизнь Карибы остается загадкой, что только добавляет ей очарования. Известно, что во время съемок «H2O» у нее завязался роман с коллегой Джейми Тимони, который сыграл друга Зейна. Этот период, наполненный романтикой и волшебством, стал важной частью ее жизни, но подробности их отношений остаются скрытыми от публики по сей день, как и то, было ли их завершение или пара до сих пор вместе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как изменились актеры «Пиратов Карибского моря» спустя 22 года.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ