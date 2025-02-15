«Война в центре Европы»: Германия может ввести режим ЧС из-за Украины

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Шольц объяснил, что такая меры необходима, чтобы продолжить финансировать киевский режим.

В Германии могут объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после выборов с целью продолжения финансирования Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политик объяснил, что такая мера необходима для ослабления долгового тормоза (ограничение, которое не позволяет кабмину брать слишком много долгов). Она поможет выделить дополнительные средства для военной помощи Незалежной.

Шольц считает, что после выборов большинство в Бундестаге поддержит данное решение.

«Война в центре Европы — это чрезвычайная ситуация, что же еще», — заключил политик.

К слову, за минувшие три года западные страны, включая Германию, выделили Украине около 267 миллиардов евро. Об этом свидетельствуют данные Института мировой экономики. Материалы на военные нужды составили около 130 миллиардов евро, на финансовую поддержку –118 миллиардов, на гуманитарное обеспечение — 19 миллиардов.

Сам размер оказанной помощи вышел сравнительно небольшим, если принять во внимание ВВП западных стран. Так, Германия и Великобритания направили менее 0,2% в год, а Франция, Италия или Испания — около 0,1%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа обсуждает отправку войск на Украину.