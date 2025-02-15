В Москве арестовали пытавшуюся продать младенца за тысячу долларов мать

Фото, видео: Telegram/Суды общей юрисдикции города /moscowcourts; 5-tv.ru

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Несчастному малышу меньше месяца от рождения.

Пытавшуюся продать младенца за тысячу долларов мать суд Москвы приговорил к двум месяцам ареста. Об этом сообщили представители судов общей юрисдикции города в своем Тelegram-канале.

«Постановлением Перовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александрович Жасмины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п „б“, „з“ ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми), на срок два месяца», — написали представители ведомства.

Следствие утверждает, что молодая девушка действовала с умыслом, осознавая последствия своих действий. Она воспользовалась беспомощным состоянием младенца, чтобы получить материальную выгоду. Этот поступок вызывает не только осуждение, но и вопросы о том, что могло привести человека к такому решению.

Известно, что возраст крохи не достиг еще даже месяца. По оценке врачей, ребенку всего лишь около двух недель. Имя младенца не сообщалось, но пол раскрыт — девочка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Красноярске подросток родила младенца и выбросила его в мусорный бак.