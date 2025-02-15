Настоящая истерия: власти Молдавии пытаются стереть историческую память о РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

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Экс-президент республики рассказал, что для этого они ищут любые предлоги.

Власти Молдавии всеми силами стремятся стереть историческую память, связанную с Россией. Об этом рассказал бывший президент республики Владимир Воронин в беседе с 5-tv.ru.

«Они к памятникам нашей славной истории, особенно Победы над фашистской Германией, наплевательски относятся. Потому что через пару месяцев будет весь мир отмечать 80-летие победы над фашизмом. Ко всему, что связано с Россией, с русской культурой, с русскими людьми в Молдове, они вот так вот (относятся — прим. ред.)», — отметил Воронин.

Это особенно заметно, если посмотреть на государственную структуру республики. Нет ни одного человека на руководящей должности, который был бы русским, всех отстранили. Также власти Молдавии используют надуманные предлоги, чтобы совершить любые действия против РФ.

Например, 13 февраля МИД Молдавии объявило о расторжении в одностороннем порядке межправительственного соглашения с РФ о создании и работе культурных центров. В заявлении ведомства подчеркивается, что это решение было принято в связи с якобы нарушениями суверенитета Молдавии со стороны России.

В тот же день в МИД республики был вызван посол России Олег Озеров в связи с сообщениями местной полиции о падении двух беспилотных летательных аппаратов, которые были названы «российскими».

По словам Воронина, население республики не принимает тех решений, которые направлены против русского народа и общей истории двух государств. Они заявляют, что всегда были и будут с РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что проблемы Майи Санду с ПМР вгонят Молдавию в энергетический кризис.