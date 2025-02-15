В Москве арестован мужчина, пытавшийся отравить знакомого пирожками со ртутью

Фото, видео: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc; 5-tv.ru

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Все случилось на почве ревности к женщине.

Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в попытке отравить знакомого выпечкой со ртутью. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В ходе заседания злоумышленник признал свою вину, однако просил суд не заключать его под стражу.

«Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе со ртутью, потому что ему нравились эти слойки», — сказал фигурант дела.

В ведомстве отметили, что расследование дела находится на контроле прокуратуры. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее двое мужчин, употребивших купленную в пекарне выпечку, были доставлены в тяжелом состоянии в больницу. У хлебобулочных изделий была необычная «начинка» — ртуть. Как она там оказалась — начали выяснять следователи. Они пришли к выводу, что производитель к этому не имеет никакого отношения.

Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

Вскоре в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что ртуть добавили в пирожки с целью убийства. Оказалось, что мужчина решил отравить своего знакомого на почве ревности к женщине. Чтобы устранить соперника, он приобрел не менее четырех медицинских градусников, разбил их и с помощью шприца начинил выпечку веществом.

Злоумышленника доставили в больницу вместе со своим знакомым, которому скормил ядовитые булочные изделия, с такими же симптомами. Однако на самом деле у него никакого отравления не было, а попросту симулировал, ведь он к еде не притронулся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 40 человек отравились в хостеле на юге Москвы.