ХАМАС освободил россиянина Труфанова и еще двух заложников в секторе Газа
Фото: Reuters/Hatem Khaled
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Они были переданы представителям Международного комитета Красного Креста.
Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) трех заложников, в том числе гражданина России Александра Труфанова, в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Кроме Труфанова, были освобождены израильтянин Яир Хорн и гражданин США Саги Декель Хен.
«Трое вернувшихся заложников в настоящее время сопровождаются спецподразделениями Армии обороны Израиля и ШАБАК по пути на территорию Израиля, где они пройдут первоначальное медицинское обследование», — отмечается в публикации.
Возвращающихся домой заложников поприветствовали командиры и солдаты. По данным одного из катарских телеканалов, освобождение состоялось в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Израиль, в свою очередь, освободит из тюрем 369 палестинских заключенных.
Прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января и продлится 42 дня. По его истечении ожидаются обсуждения путей окончательного завершения военных действий, что является ключевым шагом к восстановлению мира и стабильности в регионе.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.
После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.
Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Израиля требуют возобновить боевые действия в секторе Газа.