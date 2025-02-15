ХАМАС освободил россиянина Труфанова и еще двух заложников в секторе Газа

Фото: Reuters/Hatem Khaled

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Они были переданы представителям Международного комитета Красного Креста.

Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) трех заложников, в том числе гражданина России Александра Труфанова, в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме Труфанова, были освобождены израильтянин Яир Хорн и гражданин США Саги Декель Хен.

«Трое вернувшихся заложников в настоящее время сопровождаются спецподразделениями Армии обороны Израиля и ШАБАК по пути на территорию Израиля, где они пройдут первоначальное медицинское обследование», — отмечается в публикации.

Возвращающихся домой заложников поприветствовали командиры и солдаты. По данным одного из катарских телеканалов, освобождение состоялось в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Израиль, в свою очередь, освободит из тюрем 369 палестинских заключенных.

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января и продлится 42 дня. По его истечении ожидаются обсуждения путей окончательного завершения военных действий, что является ключевым шагом к восстановлению мира и стабильности в регионе.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Израиля требуют возобновить боевые действия в секторе Газа.