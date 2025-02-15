«Мы все равно вместе»: Чернышев не может отпустить Заворотнюк

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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Фигурист посвятил свой прокат покойной супруге. На лед он вывел также их общую дочь Милу.

Фигурист Петр Чернышев посвятил свой прокат в новом ледовом шоу «Влюбленные в фигурное катание» покойной супруге — актрисе Анастасии Заворотнюк.

Мероприятие прошло в Москве 14 февраля. Чернышов появился на льду с партнершей — американкой Наоми Ланг, с которой катался во время работы в США.

В этот день также дебютировала на льду младшая дочь Заворотнюк — Мила. Девочка была одета в белое пышное платье и серебряные туфли, словно принцесса.

В разговоре с журналистами после проката Петр напомнил, что встретился со своей супругой на съемках шоу «Танцы на льду» в 2007 году. Он отметил, что именно фигурное катание «навеки соединило» их сердца.

«Мы все равно вместе. Конечно, связь эту до сих пор чувствую. Это самая подходящая дата, чтобы немножечко вспомнить про то, что нас с Настей свело вместе, — фигурное катание», — сказал он.

Кроме того, Чернышев выразил благодарность Наоми Ланг за помощь и поддержку. Фигуристка специально прилетела из Штатов, чтобы выступить в номере, посвященном памяти покойной супруге Петра.

На красной дорожке фигурист держал Милу на руках, а Наоми стояла рядом с ними. Стоит отметить, что малышка негативно отреагировала на появление другой женщины рядом с отцом.

«Нет, Наоми — это не наша семья. Наша семья — это бабушка, ты и я», — сказала она.

В ответ Петр нежно поцеловал наследницу и согласился с ней.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года на 54-м году жизни. В 2019-м у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии.

Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. Актрису похоронили 1 июня на Аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная дочь Анастасии Заворотнюк столкнулась с проблемой в ОАЭ.