Житель Екатеринбурга похитил 15-летнюю школьницу

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В момент инцидента девочка ждала отца в машине возле магазина.

Житель Екатеринбурга похитил 15-летнюю девочку, которая ждала отца в машине. Подробностями случившегося поделился источник 5-tv.ru.

По его словам, вечером 14 февраля подросток ждала своего папу в машине возле магазина на улице Куйбышева. Незнакомцу «понравилась» девочка, он открыл дверь автомобиля, взял ее за руку и повел к себе домой. По предварительным данным, ранее он наблюдал за ней в городе.

Оказалось, что у этого мужчины есть супруга. И когда он пришел в дом с несовершеннолетней незнакомкой, то женщина, мягко говоря, была шокирована поведением благоверного. Она впустила в квартиру только его, а девочка осталась в подъезде. Подросток всю ночь каталась на лифте в состоянии шока, а утром отправилась в ближайшую аптеку — фармацевт вызвала ей скорую помощь.

Правоохранительные органы задержали злоумышленника по месту жительства.

«Девочка найдена. Она жива и доставлена в больницу на обследование. Внешних признаков криминала на ее теле оперуполномоченные не обнаружили», — рассказал начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. С мужчиной, который увел подростка, работают следователи, отметил он. Не исключено, что в момент случившегося задержанный находился в неадекватном состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке мужчина похитил и изнасиловал понравившуюся женщину. Свои действия мужчина спланировал заранее.