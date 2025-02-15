«Выбор между страстью и привычкой»: Анфиса Чехова созналась в изменах партнеру

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Актриса раскрыла свое темное прошлое.

Телеведущая Анфиса Чехова в прошлом изменяла своему партнеру. Об этом она рассказала в интервью психологу Марку Бартону.

Сейчас актриса не любит, когда за ней пытаются ухаживать женатые мужчины, поскольку она, как оказалось, не терпит ложь. Таким любовникам приходится обманывать своих супруг, чтобы завести роман на стороне.

Она не осуждает их за вранье, но этот фактор для Анфисы является не возбуждающим и отталкивающим. Тем более знаменитость и сама была среди тех, кто не хранит верность.

«Я тоже бывала в лагере изменяющих. Такое случалось в моей жизни. И мне это ужасно не нравилось», — призналась телеведущая.

Как вспоминает Чехова, этот период был одним из самых тяжелых. Она разваливалась физически от того, что приходилось одновременно врать и бояться быть пойманной.

«Выбор между страстью, какой-то любовью и привычкой — это ужасно. Это разрушительная совершенно для меня энергия, которая просто меня загнала в состояние разваливающегося физически человека. Меня постоянно панические атаки преследовали. Все у меня болело, все отваливалось», — сказала телеведущая.

В таком ритме она прожила год, прежде чем принять решение все прекратить, потому что больше так продолжаться не могло. По ее словам, такой поступок не был обусловлен логикой. Всему виной оказались чувства.

Спустя время Чехова анализировала, что могло стать причиной измены. В ходе работы над собой знаменитость поняла, что является нарциссичным человеком, а любовник дарил как раз то, чего не хватало от постоянного партнера — восхищение и обожествление.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анфиса Чехова стала жертвой тирана.