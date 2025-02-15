Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Теперь спортсмены — дуэт не только на большом экране, но и в жизни.

Российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение гимнастке Дине Авериной. Об этом спортсменка объявила на своей странице в Instagram*.

Спортсмены выступают дуэтом в шоу «Народный Ледниковый». Уже после их первых совместных выступлений зрители сделали вывод: Дмитрия и Дину связывает нечто большее, чем просто совместная работа.

Звезды подтвердили свой роман в январе этого года. Вместе они улетели в Абу-Даби и радовали подписчиков романтическими снимками из отпуска. Публика была в восторге от союза фигуриста и гимнастки.

Дмитрий Соловьев сделал предложение Дине Авериной. Instagram*/dinaverina98

День святого Валентина принес поклонникам еще более радостные вести — Дина опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце.

«Я сказала: „Да!“ 14.02.15», — подписала снимок гимнастка.

Дмитрий Соловьев всегда красиво ухаживал за девушкой. В социальных сетях она то и дело хвасталась роскошными букетами. Решение узаконить свои отношения пара приняла во время праздничного романтического ужина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Заворотнюк дебютировала с папой на ледовом шоу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.