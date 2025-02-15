«Я сказала: «Да» — во что вылился роман Дмитрия Соловьева и Дины Авериной
Фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение гимнастке Дине Авериной
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Теперь спортсмены — дуэт не только на большом экране, но и в жизни.
Российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение гимнастке Дине Авериной. Об этом спортсменка объявила на своей странице в Instagram*.
Спортсмены выступают дуэтом в шоу «Народный Ледниковый». Уже после их первых совместных выступлений зрители сделали вывод: Дмитрия и Дину связывает нечто большее, чем просто совместная работа.
Звезды подтвердили свой роман в январе этого года. Вместе они улетели в Абу-Даби и радовали подписчиков романтическими снимками из отпуска. Публика была в восторге от союза фигуриста и гимнастки.
Дмитрий Соловьев сделал предложение Дине Авериной.
День святого Валентина принес поклонникам еще более радостные вести — Дина опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце.
«Я сказала: „Да!“ 14.02.15», — подписала снимок гимнастка.
Дмитрий Соловьев всегда красиво ухаживал за девушкой. В социальных сетях она то и дело хвасталась роскошными букетами. Решение узаконить свои отношения пара приняла во время праздничного романтического ужина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Заворотнюк дебютировала с папой на ледовом шоу.
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