Белый порошок и оружие: силовики провели рейд в гостинице Москвы

В День святого Валентина силовики нагрянули с рейдом в гостиницу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Вечеринка в честь Дня святого Валентина прошла в своеобразном стиле.

В одну из гостиниц Москвы в День святого Валентина нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Кадры с места рейда оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Полицейские проверили документы у гостей мероприятия. В ходе рейда в гостинице обнаружили пакетики с неустановленным белым веществом. А в автомобиле, припаркованном у здания, нашли огнестрельное оружие. Уточняется, что в гостинице проходила вечеринка, самый дешевый билет на которую стоил 50 тысяч рублей.

Первый этаж выделили под танцпол и фуршет. В номерах посетителей ждало «продолжение». К слову, мероприятие посетила российский экономист и журналист Ирина Хакамада. Она невнятно разговаривала и странно вела себя. Давать какие-либо комментарии отказалась, лишь заявила, что «любовь — это исповедь Христа».



© РИА Новости/Александр Натрускин; 5-tv.ru

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