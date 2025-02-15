«Победа русского кинематографа»: Бондаренко об отношении к Борисову и Янковскому

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Артист сообщил, что сам на данный момент не участвует в зарубежных проектах.

Актер театра и кино Станислав Бондаренко в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Аутсорс» рассказал о своем отношении к актерскому мастерству Ивана Янковского, сыгравшего главную роль в проекте, и номинанта на премию «Оскар» Юры Борисова.

Творческую деятельность пятикратного лауреата премии «Золотой орел» Янковского артист оценил крайне высоко.

«Он молодец. Мне очень нравится. Смотрю, конечно, его проекты. Мне нравится, как он развивается. Что я могу сказать? Здорово. Молодец», — прокомментировал свое видение мастерства Янковского младшего актер.

В сериале Иван сыграл Константина Волкова — молодого сотрудника системы исполнения наказаний. По сюжету действие развернулось в середине девяностых годов на Камчатке.

Также Бондаренко высказал свое мнение об актере Юре Борисове, который прибудет на 97-ую церемонию вручения наград уже в марте. Артист не сомневается, что исполнивший роль в фильме «Анора» Юра удостоится главного приза, хотя картину, принесшую успех Борисову, Станислав еще не посмотрел.

«Я надеюсь, что да. Дай бог, чтобы он взял. Это будет большая победа для всего русского кинематографа», — добавил он.

Насчет того, что многие артисты ставят под сомнение значимость премии, Бондаренко высказался однозначно. Он уверен, что она важна.

«Мне кажется, лукавят. Конечно, это престижная кинопремия, где тебя действительно отмечают», — сказал актер.

Сам артист пока не проходил кастинги в иностранные картины, однако рассказал, что до 2020 года у него была возможность поучаствовать во французском фильме.

«Были европейские проекты еще до пандемии», — сообщил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самое яркое воспоминание Станислава Бондаренко из детства связано с народным артистом РФ Валерием Леонтьевым.