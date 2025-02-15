Фото: ИЗВЕСТИЯ/WWW.SMIRNOVIVAN.RU/Тарас Петренко

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Европа обогнала США по объему финансовой помощи Незалежной.

За минувшие три года Запад не прекращал спонсировать Украину и выделил ей в помощь примерно в 267 миллиардов евро. Такие данные были выложены на сайте Института мировой экономики (IfW).

В сообщении указывается, что материалы на военные нужды составили около 130 миллиардов евро, на финансовую поддержку –118 миллиардов, на гуманитарное обеспечение — 19 миллиардов.

Также в источнике отметили, что сам размер оказанной помощи вышел сравнительно небольшим, если принять во внимание ВВП западных стран. Так, Германия и Великобритания направили менее 0,2% в год, а Франция, Италия или Испания — около 0,1%.

«Помощь Украине за последние три года больше похожа на небольшой политический „любимый проект“, а не на крупные фискальные усилия», — пояснил руководитель проекта «Трекер поддержки Украины» Кристоф Требеш.

Он опирался на информацию о государственных бюджетах большинства стран Европы.

Исходя из данных института, Европа опередила США по объему помощи Украине. В общей сложности страны Запада отправили 62 миллиарда евро военной помощи и 70 миллиардов евро финансовой и гуманитарной, тогда как США ограничились 64 миллиардами евро на военные расходы и 50 миллиардами на финансовые и гуманитарные.

«С возвращением президента Трампа в должность военная помощь США, вероятно, снова застопорится. В результате европейские правительства будут вынуждены активизировать свои усилия и заполнить большой пробел, оставленный США», — добавил экономист.

В IfW заявили, что в начале конфликта военная помощь Украине по большей части выделялась из имеющихся арсеналов западных стран, но с течением времени те опустели, поэтому теперь основная часть поставок приходится на оружие, которое производится оборонной промышленностью. При этом была отмечена тенденция на многосторонние инициативы по закупке оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент* Владимир Зеленский признал нежелание США видеть Украину в НАТО.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.