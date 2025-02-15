Виктория Бекхэм теряет самообладание из-за обнаженных фотосессий ее супруга

Фото: www.globallookpress.com/Andrew Parsons

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Она чувствует себя некрасивой на его фоне.

Виктория Бекхэм терпеть не может, когда ее супруг раздевается на фото. Как пишет издание Heat World, жена одного из самых знаменитых футболистов в истории Дэвида Бекхэма боится, что ее возлюбленный слишком красив для нее.

Источники, лично знакомые с семьей спортсмена, рассказали, что Виктория выходит из себя всякий раз, как видит в СМИ очередную топлесс-фотосессию мужа.

«Это бередит старые раны. Ей приходилось иметь дело с нежелательным вниманием поклонниц, направленным на ее вторую половину, и со множеством слухов. Это действительно может сыграть на тревогах, и, увидев Дэвида снова в роли красавца, Вик определенно почувствовала себя немного неуверенно», — объясняют инсайдеры.

Все дело в том, что в прошлом супруга футболиста страдала от серьезных комплексов, связанных с ее внешностью, из-за чего была уверена, что она недостойна такого красивого мужчины, как Дэвид. Как сообщается, она настолько боится стать тенью мужа, что недавно даже начала активно заниматься спортом, чтобы не выглядеть тенью на его фоне.

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