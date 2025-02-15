Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa

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Делегация США в Мюнхене предложила главе киевского режима подписать соответствующий документ.

Администрация президента США Дональда Трампа на встрече с президентом* Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности предложила ему подписать документ о передаче половины еще не добытых ресурсов страны, однако он отказался. Об этом сообщил журналист Washington Post Джош Рогин со ссылкой на источники.

«Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины», — написал он в соцсети X.

В свою очередь Зеленский «вежливо отказался» подписывать документ, добавил Рогин.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что Киев уже согласился передать Вашингтону редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в счет оказанной военной помощи.

«Украинцы могут заключить сделку о прекращении войны с Россией. Либо могут не договориться и не заключить ее. Однажды они вообще могут стать русскими, а могут не стать. Но все те деньги, которые мы потратили на них, я хочу вернуть. И я сказал им, что хочу эквивалент суммы в 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных минералов. И они, по сути, уже согласились сделать это», — сказал Трамп в интервью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заявил о готовности заключить сделку с США о военной и финансовой помощи в обмен на поставки редкоземельных элементов.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.