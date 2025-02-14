«Нужно поговорить»: французский журналист Бутри хочет попросить убежище в России

Ришар Бутри: серьезно думаю о том, чтобы поехать в Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com/Panoramic; 5-tv.ru

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Он признался, что подвергается давлению со стороны власти.

Известный во Франции журналист и телеведущий Ришар Бутри сообщил о своем желании просить убежище в России после покушения на его жизнь. Соответствующее заявление он сделал в беседе с 5-tv.ru.

«Прежде всего, нужно, чтобы это убежище мне дали, и понять, чем я буду зарабатывать на жизнь», — поделился подробностями своих размышлений Бутри.

Журналист добавил, что серьезное решение еще предстоит обсудить с семьей, в том числе с детьми. Хотя он уже подавал запрос в посольство, но не получил ответ, так как «написал не в то время».

Более того, Ришар Бутри признался, что к подобному поступку его подталкивает пример коллеги Наташи Рей, которая также подверглась гонениям после политических высказываний.

Сам Ришар Бутри стал объектом преследования после озвученной им критики в адрес действующего президента Франции Эммануэля Макрона и реализуемой политики в области системы здравоохранения.

Не так давно автомобиль телеведущего подвергся обстрелу, но расследование провести не удалось. Ришара Бутри просто оповестили о том, что своими действиями он все равно ничего не добьется. Себя в данном положении Бутри охарактеризовал, как «журналиста, которого нужно убрать».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что назвавшую жену Макрона мужчиной Наташу Рей лишили пенсии по инвалидности.