Нарушение техники безопасности: из горящего пансионата в Анапе эвакуировали 26 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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По данным МЧС РФ, предварительно, пострадавших от возгорания 14 февраля в пансионате «Зенит» нет.

В Анапе в станице Благовещенской вечером в пятницу начался пожар в пансионате "Зенит". Соответствующее заявление сделало МЧС России.

По предварительным данным, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавшие, по сообщениям, на данный момент не обнаружены. 26 человек уже эвакуированы из воспламенившегося здания. Внутри располагался штаб волонтеров-ликвидаторов последствий разлива мазута.

«На месте работают 79 специалистов и 25 единиц техники», — уведомило ведомство через Telegram-канал.

Местом начала пожара стал корпус для проживания и общепита. По текущей информации, общая площадь возгорания составляет 1,4 тысячи квадратных метров. Общими усилиями пожар все еще ликвидируют.

Прокуратура начала расследование по факту происшествия. Специалисты пообещали принять меры прокурорского реагирования сразу после выяснения подробностей случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что 10 февраля 2025 года загорелась крыша ресторана в московском парке Сокольники. Спасатели локализовали пожар, но кафе-гриль сгорело. Пострадавших не было.