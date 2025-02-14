«Всегда был патриотом»: племянник стилиста Сергея Зверева погиб в зоне СВО

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Имиджмейкер не находит себе места после пережитого.

В семье стилиста Сергея Зверева стряслось большое горе. В зоне специальной военной операции трагически погиб племянник имиджмейкера. Об этом сам Зверев со слезами на глазах рассказал «МК».

«Мы до сих пор не знаем, как это случилось. Полчаса назад написала сестра, что Андрюши больше нет. Случилось страшное», — со слезами на глазах поделился с журналистами Зверев.

По информации СМИ, в самом начале украинского конфликта племянник Зверева вызвался быть добровольцем на фронте. Как уверял родственников Андрей, его навыки и рвение точно пригодятся на поле боя в борьбе за мирное небо над головой. Отговаривать юношу никто из звездного семейства не спешил, но в глубине души и мать юноши, и его знаменитый дядя сильно переживали за его судьбу.

Когда же доброволец перестал выходить с семьей на связь, в семье Зверева забили тревогу. Длительное время судьба Андрея оставалась неизвестной — близкие верили, что солдат выйдет на связь, как только подвернется первая же возможность. Трагические вести пришли лишь в пятницу вечером.

«Мы все переживали за него, когда он пошел на фронт, бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна. Андрюша всегда был патриотом. Все в нашей семье сразу поддержали. Мы молились, чтобы Боженька оберегал его, но…», — расплакался Зверев, рассказывая о своей утрате.

О дате и времени похорон убитый горем стилист не обмолвился ни словом. Предположительно, прощание с племянником состоится в узком семейном кругу.

«Мы всегда его будем помнить. Воины не умирают, они живут вечно», — признался он.

Ранее 5-tv.ru писал, как стилист и имиджмейкер Сергей Зверев объявил войну соседям-дебоширам.