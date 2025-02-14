Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

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Вице-президент США привел в пример массовую миграцию, ставшую самой острой проблемой Евросоюза.

Текущий кризис в Европе — это результат собственных действий властей ее стран. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Европа сталкивается со многими проблемами, но кризис, перед которым она и все мы стоим сейчас, — это кризис, который мы сами создали», — сказал он.

Вэнс привел в пример самую острую проблему Европы — массовую миграцию. Ее рекордные масштабы в Евросоюзе (ЕС), по мнению вице-президента США, стали следствием целенаправленной политикой властей, проводимой на протяжении десятилетия.

При этом европейцы не голосовали за въезд миллионов мигрантов, напротив, они выступают за пересмотр миграционной политики, подчеркнул Вэнс.

В заключение он сказал, что, если власти европейских стран боятся собственных избирателей, то США ничего не смогут для них сделать.

Также Вэнс в Мюнхене заявил о готовности приехать в Россию для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Конечно», — ответил он на соответствующий вопрос корреспондента «Известий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент* Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции безопасности заявил о намерении требовать у Запада полтора миллиона военных, если страну не примут в НАТО.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.