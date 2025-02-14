«Стою у руля»: Брухунова рассказала, как «вертит» Петросяном

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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Жена пожилого юмориста раскрыла, как ей удалось убедить его одеваться «стильно, модно, молодежно».

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на протяжении 12 лет отвечает не только за руководство театром юмориста, но и формирует его личный стиль в одежде. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «Юля Болдырева и Российские Бренды».

По словам Брухуновой, именно она выбирает все наряды Петросяна, в которых он выходит на сцену, появляется на отдыхе и на светских мероприятиях. При этом молодой супруге пришлось изрядно потрудиться, чтобы преодолеть консерватизм артиста в одежде.

«Двенадцать лет я стою у руля его образа, но, на самом деле, это было не так-то просто сделать, потому что человек, во-первых, из другого времени, потом он консерватор в одежде, он любит все такое классическое», — пояснила Брухунова.

Благодаря терпению и ненавязчивости супруге Петросяна удалось в итоге убедить его отдавать предпочтение современным трендам в одежде. Помогло ей и то, что юморист, как творческий человек, всегда открыт к экспериментам.

«Он не боится ярких цветов, у него невероятное количество ярких носков и все такое прочее… Я очень радуюсь, когда он идет на эксперименты вслепую. То есть он доверяет мне образ и говорит мне: „Придумай что-нибудь“. И я так расцветаю внутри. Доверие — это очень важно!» — поделилась Брухунова.

Поклонники 79-летнего Петросяна отметили, что после женитьбы на 35-летней Брухуновой он действительно стал одеваться более молодежно и теперь едва ли не главный модник отечественного юмора. На смену темным костюмам пришли цветные рубашки, стильные пальто и яркие носки.

Молодая жена Петросяна известна страстью к дорогим нарядам и брендовым аксессуарам, однако их сочетание часто вызывают вопросы даже у самых преданных поклонников. Подписчики часто обвиняют Брухунову в отсутствии вкуса, награждая ее образы такими эпитетами, как «сельпо», «колхоз» и «бабушкин стиль».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Брухунова угодила в модный скандал.