Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh

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Европейская страна выразила особое желание участвовать в диалоге по Украине.

Мюнхенская конференция по безопасности, на которой и бросилось в глаза странное поведение украинского президента* Зеленского, стартовала сегодня под ливневым дождем со снегом. Центральными фигурами ожидаемо стали американцы.

Изначально была запланирована встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Потом ее перенесли, а позднее сам Зеленский признал, что американцы с ним разговаривать не планируют.

Ожидаемым «холодным душем» для союзников стало выступление на Мюнхенской конференции по безопасности министра обороны США. Пит Хегсет заявил, что европейцам пора самим обеспечивать безопасность, американское присутствие не вечно.

И, уж тем более, подчеркнул шеф Пентагона, американских войск не будет на Украине, Киев может не рассчитывать на возвращение к границам 2014 года и вступление в НАТО.

Основные расходы на Украину теперь возьмет на себя Европа. А вот будет ли она за столом переговоров — пока не решено, признал в эксклюзивном интервью «Известиям» глава немецкого Минобороны Борис Писториус. Но Германия настаивает, что хотя бы ее должны пригласить.

«Канцлер Шольц несколько месяцев назад созванивался с Владимиром Путиным, за что его, как я считаю, несправедливо осудили. Всегда нужно изучать, есть ли возможность для переговоров, и тогда ее не было, а сейчас она появилась», — сообщил немецкий министр.

И, похоже, Украина теперь превращается в такую же финансовую черную дыру для Европы, какой раньше была для США. И эта проблема теперь в центре внимания на Мюнхенской конференции, как и прогнозировала газета New York Thimes.

Издание отметило, что Европа без помощи США не потянет поддержку Киева: рост экономики около нуля, денег на военные расходы нет. Кто сейчас уверенно чувствует себя — так это члены команды президента Трампа. Джей Ди Вэнс с супругой приехал на одну встречу, в весьма приподнятом настроении, и несмотря на промозглую погоду был расположен к общению.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.