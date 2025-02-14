Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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Что еще хочет глава киевского режима?

Президент* Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет требовать у Запада полтора миллиона военных, если страну не примут в НАТО. Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции безопасности, его слова приводит украинское интернет-издание «Страна.ua».

По словам Зеленского, это нужно, чтобы у Украины была армия, «способная ее защитить». Кроме того, Незалежной также потребуется натовское вооружение.

Глава киевского режима уточнил, что армия РФ насчитывает 220 боевых бригад, украинская — в два раза меньше.

«Значит, и нам потребуется 220», — добавил он.

Согласно информации «РБК-Украина», Зеленский также заявил, что Украина готова рассмотреть возможность миротворческого контингента, который будет состоять только из украинцев.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что вступление Украины в НАТО нецелесообразно. Глава Белого дома считает этот шаг эскалацией конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.