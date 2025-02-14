Путин обсудил с губернатором Севастополя развитие города

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Особое внимание уделили социальной сфере — здравоохранению и образованию.

Двадцать пять миллиардов рублей получил на развитие Севастополь в рамках нацпроектов за последние пять лет. На эти средства в регионе активно строят социально значимые объекты.

Владимир Путин сегодня в Ново-Огарево в режиме видеоконференции поговорил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Глава Севастополя подчеркнул, что из 34 объектов большая часть — это образовательные учреждения. Построены восемь школ и 11 детских садов. Владимир Путин обратил внимание на вопрос привлечения новых кадров.

«Теперь вы упомянули о строительстве новых школ и о ремонте имевшихся школ. Очень важное направление работы, и знаю, что сами об этом сказали, будете продолжать. Но, что касается вакансии должностей среди педагогических работников в школах региона — это на сегодняшний день 6,7% от штатных единиц. По России это все-таки поменьше, это меньше 3%. В этом направлении, что планируете делать?» — спросил лидер России.

«Мы, конечно, в первую очередь здравоохранение, образование, там, где у нас есть некомплекты, это действительно проблема существует. Будем предлагать уже служебное жилье учителям, которые пожелают приехать в Севастополь. Либо по другим жизненным обстоятельствам приехали, но имеют эту профессию, чтобы они приняли решение прийти в школу», — ответил губернатор.

«Да, я услышал. Хорошо, спасибо. И что касается продолжительности жизни, вы сказали об этом, в среднем даже повыше, по-моему, чем по стране. Нужно, чтобы это было не только за счет хорошего климата, но и за счет эффективной работы системы здравоохранения», — подчеркнул Путин.

Также губернатор Севастополя рассказал, что в регионе сейчас реализуют совместную с Министерством здравоохранения программу. Она нацелена на повышение доступности медицинской помощи.

В настоящее время по нацпроекту возводят поликлинику, которая сможет принимать до 400 пациентов в день. Также запланировано строительство еще нескольких крупных медучреждений.