«Завершить все, что длилось десять лет»: что сулит вам 2025 год по нумерологии

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Так ли страшен год Отшельника, как о нем говорят?

Нынешний 2025 год Змеи ознаменует завершение целого жизненного цикла, так как 2025 в сумме дает число девять. Согласно таро-нумерологии — это также называется аркан Отшельник. Что же принесет нам всем энергия этого года? На этот вопрос ответила нумеролог Серафима Бачинская для 5-tv.ru.

Год Отшельника

Аркан Отшельник говорит о том, что в этом году вам захочется быть самим собой и узнать себя глубже. Кроме того, в этот год вы, скорее всего, можете лишиться многого в своей жизни.

«У вас будут очень многое забирать и будут забирать то, к чему вы больше всего не готовы. Если вы очень сильно созависимы в отношениях и не представляете жизнь без своего партнера, то, скорее всего, в 2025 году именно партнер от вас уйдет, либо разорвутся отношения. Возможно, вы сами примете решение уходить», — говорит Бачинская.

Точно также и в карьере: если вы любите свою работу и даже не можете без нее жить, но в душе понимаете, что это немного не ваше, то это тоже уйдет от вас.

«В любом случае нужно понимать, что девятка — это завершение. Будут завершаться очень и очень много каких-то моментов. Могут быть такие ситуации, когда уходят друзья, когда все просто летит в пух и прах», — говорит эксперт.

Кроме того, стоит учитывать, что в этом году будет много ретроградных планет. Поэтому здесь очень важно спокойно отпускать какие-то уже изжившие ситуации и помнить, что это год не только Отшельника, но это также год мудреца, когда захочется духовно развиваться.

В этом году вам несомненно захочется побыть наедине с собой, с природой.

«Этот год дан нам именно для духовного развития, потому что следующий год нам принесет уже первый цикл, новую единицу. Мы должны завершить все, что длилось эти долгих девять лет», — говорит нумеролог.

Поэтому стоит отпускать спокойно с благодарностью все ситуации, даже если они вас не радуют.

«Благодарность — это самая возвышенная вибрация, которую мы можем испытать», — сказала эксперт.

Не стоит переживать об упущенном, проживите год максимально комфортно. Для кого-то 2025-й и вовсе может стать безумным вдохновением на будущее. Конечно, каждый ощутит энергию Отшельника по-своему.

Однако во многом это будет зависеть оттого, какая цифра стоит у вас в этом году.

Персональное число года

5-tv.ru

Чтобы узнать персональное число года, нужно сложить день своего рождения, месяц и число года. Как мы уже выяснили, число этого года — девятка.

После этих манипуляций сложите цифры в получившемся числе — это и будет ваше число в 2025 году.

«Если рассмотреть на моем примере, то у меня день рождения 30 января. Я складываю 3 + 0 + 1 и + 9. В итоге я получаю 13. Доводим его до однозначного числа и получается четыре. Итак, число моего персонального года именно четыре», — объясняет Бачинская.

1 — Если у вас получилась единица, то это год нового начала. Вы создаете в этом году именно себе хорошую платформу для будущих девяти лет. Все, что вы заложите в первом жизненном цикле, будет у вас играть еще ближайшие девять лет. Этот год вам стоит провести очень плодотворно.

2 — Если у вас получилась двойка, то здесь это может говорить о том, что у вас, возможно, зародятся отношения. Возможно также создание семьи или партнерские отношения, когда речь идет о карьере.

3 — Если у вас получилась тройка, то это год материнства. В тройке всегда становятся мамами, но не обязательно ребенка. Это может быть и какой-то проект, который вы вынашивали долгое время. В этом году есть все шансы, что он наконец «появится на свет».

4 — Если у вас получилась четверка, то это год стабильный. Это год, когда вы закладываете себе огромный фундамент и когда вы можете купить недвижимость или движимое имущество. То есть это год про накопления, когда нужно инвестировать, вкладывать во что-то.

5 — Если у вас получилась пятерка, то здесь мы проходим некий цикл. Здесь есть стабильность, есть финансовая какая-то составляющая. Пятерка — это год праздников, путешествий, отдыха, нового обучения. Эта цифра всегда отвечает за веселье, радость, движ. Поэтому все, что связано с пятерками в этот год будет прекрасно.

6 — Если у вас получилась шестерка, то вы, как и двойка, можете найти своего партнера, особенно если вы уже долго в поисках отношений. У вас есть все шансы в этом году создать семью и двигаться дальше.

7 — Если в персональном году у вас получилась семерка, то сулит командировки, переезд в какое-то другое место. Дело в том, что семь — это аркан Колесница, который не может без движения. Также в этом году у вас в жизни будет много спорта.

8 — Если у вас получилась восьмерка, то это денежная тема. В этот год вы можете заработать колоссальное количество денег. Но у восьмерки есть еще такой момент, что все должно быть честно, все должно быть прозрачно, никаких утаиваний. Кроме того, это еще год судебных тяжб. Исход их будет с удачным, если вы проживаете восьмерку «в плюсе».

9 — Если у вас получилась девятка, то это завершение цикла. Девятилетний цикл завершен. Это год отшельника. Это год, когда вам захочется уйти в себя. Вы будете в этом году часто уходить в себя и захотите побыть в одиночестве. Возможны разрывы отношений, смена работы. То есть вы будете завершать цикл во всех его аспектах, но грустить вам из-за этого не следует. Все в жизни циклично, все проходит, и это обязательно пойдет нам на пользу.

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