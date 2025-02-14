Минюст РФ внес в реестр иноагентов социолога Льва Гудкова
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Фото: © РИА Новости/Валерий Левитин
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В список также попали журналисты Алексей Кунгуров* и Сергей Ауслендер*.
Минюст РФ внес в реестр иноагентов социолога и директор Левада-Центра** Льва Гудкова*. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
В список также попали журналисты Алексей Кунгуров* и Сергей Ауслендер*. Реестр пополнился пятью именами, в том числе внесены Борис Бондарев* и Никита Парменов*.
Также Минюст исключил из списка организацию «Журналист — иностранный агент», так как ООО была ликвидирована.
* — признан в РФ иноагентом
** — внесен реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента