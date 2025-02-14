«До слез»: Диана Гурцкая трогательно обратилась к покойному мужу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Певица опубликовала пост в социальных сетях в честь Дня святого Валентина.

Певица Диана Гурцкая разместила архивное фото с супругом Петром Кучеренко в честь Дня святого Валентина. Кадр публикует VOICE.

В социальных сетях знаменитость заявила, что Петр смог сделать ее самой счастливой женщиной.

«Ты умел украшать романтикой нашу любовь, а теперь своим светом и неосязаемым теплом украшаешь каждый мой жест, мое решение и мой жизненный путь», — отметила она.

Гурцкая назвала лучшие качества покойного супруга, которые пообещала привить их общему сыну — 17-летнему Константину. Она отметила, что Петр «любил по-настоящему» и отдавал «всего себя» любимой.

Подписчики Гурцкая поздравили ее с праздником, а также оценили трогательную речь знаменитости.

«Очень мудрые слова. До слез»;

«С Днем святого Валентина, моя любимая певица»;

«Признание, идущее от сердца», — написали они.

Супруга певицы — замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко — не стало в 2023 году. Это случилось, когда он возвращался из командировки на Кубу. Находясь в самолете, мужчина почувствовал, что у него болит сердце.

Пилоты совершили экстренную посадку в Минводах и вызвали к борту скорую помощь, однако врачи по прибытии не смогли реанимировать его. До дома оставалось лететь всего несколько часов. Певица тяжело переживала утрату. Справиться с горем ей помог сын Константин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Диана Гурцкая рассказала об отношениях с мужем.