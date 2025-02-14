Закрытие фестиваля «Кино на службе Отечеству» пройдет в Кремлевском дворце

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Это первое подобное мероприятие, программа которого полностью посвящена теме специальной военной операции.

Торжественная церемония закрытия фестиваля «Кино на службе Отечеству» пройдет в Кремлевском дворце. Об этом сообщила режиссер Олеся Шигина на пресс-конференции в ТАСС.

«19 числа у нас состоится слет в Кремле творческих деятелей, которые мы будем снимать, показывать. Также у нас планируется круглый стол с режиссерами, музыкантами, которые ездят на фронт, именно по вопросу финансирования нашей деятельности, по вопросу защиты нашей деятельности, нашего статуса», — заявила Шигина.

Московский этап III Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» пройдет с 16 по 19 февраля. Это первый фестиваль, полностью посвященный тематике специальной военной операции и героям СВО.

В рамках фестиваля состоится премьера авторского документального кино, среди которых «Я иду домой» Владислава Рыткова, «У края бездны» Макса Фадеева, «Среди мертвых, среди живых» Алены Полуниной и многие другие.

На мероприятии выступят музыканты, среди которых Роман Рыкалов (группа «Еще»), Роман Жиган, Алексей «Джанго» Поддубный и другие. Кроме того, художники представят портреты героев СВО в рамках народного художественного проекта «Уголь земли Русской».

После проведения московской части фестиваль посетит 25 регионов России, кинопоказы продлятся до мая.

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