«Там целый список»: Рита Дакота составила инструкцию в отношениях с мужем

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Супруги подобрали правила поведения друг для друга.

Певица Рита Дакота придерживается определенных инструкций в отношениях со своим мужем — продюсером Федором Белогаем. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

К примеру, для знаменитости День святого Валентина начался в ночь с 13 на 14 февраля. Ее тут же ждал роскошный букет. Дарить настолько рано подарки супруг начал после введенного правила из-за неприятного случая.

Несколько лет Дакота стала единственной девушкой, которую не поздравили с романтическим праздником, и устроила по этому поводу мужчине разборки. Она пошутила, что таким образом «научила его правильно любить».

«Там целый список — от глобальных и серьезных вещей: не изменять, быть для нее всегда эмоционально доступным, даже в ссоре, не уходить в изоляцию. До смешных мелочей. Когда у нее ПМС, не обижаться на грубый тон и психи», — написал Белогай в личном блоге.

В ответ мужчина представил «инструкцию от Феди». Рите запрещено ссорится с возлюбленным перед его отъездом на серфинг. Потому что иначе он не сможет спокойно кататься по волнам и будет прокручивать в голове ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем Рита Дакота пригрозила бывшему мужу — певцу Владу Соколовскому.