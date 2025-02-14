В Минкультуры исправят ошибку в имени убийцы Пушкина

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Неверные инициалы Дантеса были указаны в документах правительства.

Ошибку в названии объекта культурного наследия, где произошла дуэль русского поэта Александра Пушкина с французским военным деятелем Жоржем Дантесом, исправят в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Неверные инициалы убийцы Пушкина были указаны в документах правительства и петербургского комитета по государственному контролю.

«Место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э. Обелиск, 1937 год», — было написано ранее.

Первый замминистр культуры РФ Сергей Обрывалин отметил, что необходимые для исправления ошибки документы будут отправлены в профильное ведомство и кабмин в течение следующей недели.

В их числе будет акт госэкспертизы, подтверждающий внесение изменений в наименование объекта в реестре, и документы, подтверждающие исправление ошибки в его названии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Юра Борисов, сыгравший главную роль в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», почтил память поэта перед премьерным показом картины, который прошел в понедельник в Москве.

Кроме того, накануне премьеры актер устроил интересный перфоманс в московском метро. В образе Александра Сергеевича Пушкина он подарил розы пассажиркам столичной подземки.