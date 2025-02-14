Путин поручил разобраться с поиском без вести пропавших на СВО

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Ответственным за исполнение поручения назначен министр обороны России.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны до 1 апреля предоставить предложения по улучшению поиска пропавших без вести участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам большой пресс-конференции российского лидера, которая прошла 19 декабря 2024 года.

«Минобороны России представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции, и поддержки членов их семей», — говорится в перечне указаний.

Известно, что глава оборонного ведомства Андрей Белоусов назначен ответственным за выполнение поручения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области формируют точный список пропавших без вести жителей региона. В данном перечне уже насчитывается около двух тысяч человек.

Сообщалось, что в ближайшее время пройдет заседание рабочей группы, созданной врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, на котором рассмотрят уточненный список имен и фамилий.