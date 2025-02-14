Младенец утонул в фекалиях при родах в уличном туалете под Петербургом

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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По данному факту организована доследственная проверка.

В деревне Низино Ленинградской области младенец утонул в выгребной яме уличного туалета при преждевременных родах. Об этом эксклюзивно стало известно 5-tv.ru.

Трагедия произошла в одноэтажном частном доме, в котором проживала 30-летняя женщина. Она работала санитаркой и была на 34 неделе беременности. Все протекало хорошо, роды врачи назначили на конец марта 2025 года.

Однако в один момент женщина почувствовала недомогание и пошла в туалет, расположенный в помещении бани. Во время мочеиспускания у нее начались схватки. Ребенок утонул в нечистотах. Его тело позже обнаружил муж санитарки.

У жительницы деревни была двойня, второго малыша удалось спасти. Его вместе с матерью госпитализировали в роддом № 10 города Санкт-Петербурга.

У супругов есть старший шестилетний сын. Семья является благополучной и не состоит на учебе в отделе по делам несовершеннолетних.

По данному факту организована доследственная проверка под контролем областной прокуратуры. В ходе судебно-медицинской экспертизы будет выяснено, являлся ли ребенок мертворожденным или погиб.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Красноярске юная девушка родила младенца и выбросила его в мусорный бак.