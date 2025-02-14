Албания экстрадировала в Россию избившего пенсионера злоумышленника

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он пытался скрыться за границей, когда понял, что ему грозит тюремный срок.

Не избежит наказания еще один злоумышленник. Из Албании экстрадирован в Россию житель Ивановской области.

В 2020 году он избил пенсионера, который сделал ему замечание за порчу деревьев при сборе березового сока.

После этого пытался испортить репутацию адвоката, представлявшего в суде интересы пострадавшего. И в итоге — сбежал в другую страну. Все подробности у корреспондента «Известий» Александра Орлова.

Спустя почти пять лет Максим Бобров возвращается на родину в сопровождении полицейских. Все это время мужчина скрывался от правосудия. Накануне стражи порядка встретили преступника в аэропорту Внуково.

История началась в 2020 году в Ивановской области. Там Бобров занимался незаконной продажей алкоголя, в качестве сырья добывал березовый сок практически в промышленных масштабах.

Его преступную схему раскрыл пенсионер Борис Бусурин, который испортил оборудование по сбору сока, что очень разозлило Боброва, и тот напал на мужчину с бейсбольной битой, в результате чего сломал ему руку.

«После этого своей битой ударил сверху-вниз мою левую руку. Смотрю, у меня кровь из пальцев потекла. Потом он второй раз, опять стукнул. И уже ближе к локтю», — поделился пострадавший Борис Бусурин.

Пенсионер обратился в больницу, а после к — своему адвокату Андрею Сорину. В суде Боброва признали виновным в причинении вреда здоровью. Хулиган обиделся и решил направить свой гнев на адвоката пенсионера.

В социальных сетях он организовал кампанию по уничтожению репутации юриста. Публиковал посты, в которых рассказывал, что Сорин защищает преступников и не стесняется вымогать взятки на закрытие дел. Кроме этого, регулярно писал доносы в различные ведомства, чтобы адвокат утонул в вечных проверках, которые, кстати, не выявили нарушений в работе юриста.

«Наверное, самым страшное было то, что 9-летний сын подошел и сказал: „Смотри папа, что о тебе люди пишут“. Вот это было очень больно, в результате я подал иск о защите чести и достоинства. Исковые требования мои были полностью удовлетворены, и в отношении Боброва было возбуждено уголовное дело за клевету в социальных сетях», — сообщил адвокат Андрей Сурин.

Поняв, что история не закончится для хулигана ничем хорошим, он покинул страну. По словам Андрея Сорина, Боброву это удалось только потому, что в Следственном комитете неправильно указали дату рождения подсудимого.

Мужчину объявили в международный розыск. Последним его пристанищем стала Албания, где его и поймали. История могла закончиться на драке из-за березового сока. Сейчас экстрадированный преступник не только ответит за избиение и клевету, но и за то, что сбежал из страны.