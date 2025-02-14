Кремль назвал заявления Зеленского об ударе по Чернобыльской АЭС провокацией

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Вовк; 5-tv.ru

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Киевский режим не гнушается подтасовывать информацию и пытается во всем обвинить Россию.

Заявление президента* Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы нанесла удар по Чернобыльской АЭС, является подтасовкой и провокацией. Кроме того, никаких доказательств этому он не привел. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Любое утверждение, что это было так — они не соответствуют действительности. Российские военные не делают этого. Скорее всего, речь идет об очередной провокации», — отметил он.

Он указал, что киевский режим любит и не гнушается заниматься подтасовкой информации. Кроме того, о нанесении ударов по атомной инфраструктуре со стороны РФ «не может быть и речи».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинские боевики ударили по Запорожской ТЭС. В результате артиллерийского обстрела оборудование ТЭС получило критические повреждения. Без света остались больше 50 тысяч человек.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.