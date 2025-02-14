Без громких звуков и резких движений: как наблюдать за совами в Москве
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Специалисты предупреждают, что в этот период птицам необходим покой.
У некоторых видов сов, обитающих на природных территориях Москвы, появились первые птенцы. Об этом сообщил портал мэра столицы Сергея Собянина.
Первые гнезда и уже вылупившихся птенцов были обнаружены специалистами московского департамента природопользования и охраны окружающей среды. Как правило, птенцы сов появляются на свет в марте–апреле.
Там подчеркнули, что совы в брачный и выводковый периоды особенно нуждаются в тишине и покое.
«Горожанам не рекомендуется подходить слишком близко к гнездам, трогать птиц или их птенцов. Это может спровоцировать агрессивное поведение взрослых особей или заставить их покинуть облюбованное место», — предупредил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира ведомства Сергей Бурмистров.
Он призвал россиян, встречая сов в лесопарковых зонах, избегать резких движений и громких звуков, а также не приближаться к птицам.