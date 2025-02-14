«Я останусь с тобой»: SHAMAN презентовал совместный с Мизулиной клип

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Съемочный процесс проходил в одной из московских школ.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) выпустил клип на свою новую песню «Я останусь с тобой». Эксклюзивные кадры со съемок оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Съемочный процесс проходил в московской школе № 1409. Главной героиней клипа стала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В съемках также принимали участие 700 учеников образовательного учреждения и музыканты.

«Это и не клип в его официальном понимании, но и не полноценный влог, а что-то среднее. Идея витала в воздухе — в тот момент все обсуждали инициативы депутатов Госдумы РФ о включении в школьную программу современных патриотических композиций и возвращении школьных дискотек. Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню „Я останусь с тобой“ в стиле дневника в настоящей школе», — рассказал SHAMAN.

Дронов и Мизулина объявили конкурс среди школ 24 января, чтобы определить: в какой именно школе пройдут съемки. Для этого в социальных сетях певца был запущен сбор заявок. В качестве награды знаменитости обещали автограф-сессию, концерт и секретный сюрприз, которым и стала съемка клипа.

Артист признавался, что за несколько дней они получили более двухсот тысяч писем со всей России. Счастливчиками оказались ученики московской школы № 1409, где и прошли съемки 3 февраля.

Приезд певца и главы «Лиги безопасного интернета» произвел настоящий фурор в образовательном учреждении. Ученики приветствовали их бурными овациями. Знаменитости подписали фотографии на автограф-сессии, угостили гигантским тортом всех присутствующих. И, конечно, Дронов исполнил для учеников свои хиты.

Все это было снято на камеру, чтобы соединить происходящее в видеоклипе на песню «Я останусь с тобой». Ученики школы, которые кружились в танце под музыку любимого исполнителя, стали полноценными героями клипа.

Но главной парой в видеоролике стали SHAMAN с Екатериной Мизулиной — знаменитости танцевали медленный танец на импровизированной сцене.

По социальным сетям сразу же разлетелись кадры, как SHAMAN обнимает спутницу, скрывая их лица рукой, а затем возникает момент близости, который многие интерпретировали как поцелуй. В результате поклонники заподозрили, что у Дронова и Мизулиной роман.

Активно подогревает слух и пост в Telegram-канале главы «Лиги безопасного интернета». Ранее она опубликовала фотографию с Дроновым и сопроводила его подписью «Ты мой». Музыкант в комментариях ответил ей тем же.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мизулина раскроет подробности отношений с Дроновым 9 марта.