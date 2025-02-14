Житель Крыма осужден на 13 лет колонии за государственную измену
Фото, видео: 5-tv.ru
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Россиянин передавал СБУ информацию о местах базирования военной техники и личного состава ВС РФ.
Жителя Крыма, работавшего на Службу безопасности Украины (СБУ), приговорили к 13 годам и двум месяцам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Черноморскому флоту.
По данным ведомства, россиянин в 2023 году собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о местах базирования военной техники и личного состава российской армии в Крыму.
Отмечается, что мужчину осудили 27 августа 2024 года. Затем осужденный подал апелляционную жалобу, однако в результате приговор был оставлен без изменений и вступил в законную силу.
Жителя Крыма осудили на 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал двух спецагентов Украины, задержанных ранее в Ростове-на-Дону. Целью злоумышленниц было совершение терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса.
Эти женщины прошли подготовку, включая обучение обращения с оружием, взрывчатыми веществами и управлению беспилотниками по заказу Украины.