«Я коралловый аспид»: Наталья Штурм решила защитить свои песни шипением

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына;Instagram*/nataliashturm; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пользователи сети в очередной раз усомнились в психическом состоянии певицы.

Певица Наталья Штурм решила защитить свои песни авторским правом. Артистка выбрала нестандартный способ рассказать об этом в социальных сетях, пытаясь парадировать змею.

Между странными и даже пугающими шипящими звуками певица предупредила всех, что намерена защищать свое творчество.

«Я коралловый аспид. Защищаю свою кладку и авторское право. Сама первая никогда не нападаю, но защищаюсь», — сказала она.

Пользователи сети в очередной раз усомнились в психическом состоянии знаменитости и отметили, что Наталье стоило бы обратиться к специалисту.

«А почему аспид не в террариуме? С такими же душевнобольными»;

«Ее лечащий психиатр вообще ищет или плюнул уже?;

«Да отвезите ее в дурку»;

«А это еще весна не наступила», — написали в комментариях.

К слову, в последнее время происходит немало споров между знаменитостями по поводу авторских прав. Возможно, именно поэтому Штурм всерьез занялась этим вопросом. К примеру, певицы Ольга Бузова и Лада Дэнс выясняют отношения из-за хита 1993 года — песни Baby Tonight.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в далеком 2022 году Ольга Бузова решила исполнить осовремененную версию композиции. Спустя два года, исполнительница оригинальной песни внезапно опомнилась и заявила, что Бузова украла у нее ее детище, исполнив «Девочку-ночь» без разрешения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ