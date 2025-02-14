Номер один: реакция Европы на победу россиянина Большунова в лыжном марафоне

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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На соревнования в Италии спортсмена допустили выступать под российским флагом.

Александр Большунов одержал уверенную победу в ночном лыжном марафоне на 30 километров, который прошел в Италии. Трехкратного олимпийского чемпиона впервые за три года допустили до соревнований за рубежом, да еще и под российским флагом.

Как в шутку сказал Большунов, на это он получил «разрешение от Трампа». Настоящую истерику перед стартом устроили европейские журналисты. А некая организация «Спортсмены за Украину» и вовсе призывала устроить бойкот. Но все это не смогло затмить триумфа нашего спортсмена, рассказала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Гордо заявляли об открытости спорта: допустили до соревнований российского лыжника под российским флагом — уже запахло победой здравого смысла и истинного духа соревнований.

Но в последний момент, когда лыжники уже ушли на дистанцию, организаторы итальянских коммерческих стартов сдались под напором завистливых норвежских и украинских спортсменов — убрали из протокола российский флаг рядом с фамилией легенды лыжного спорта.

Появление Александра Большунова — трехкратного олимпийского чемпиона — на гонке с романтичным названием «Лунный свет Южного Тироля» вызвало ажиотаж. Зарубежные СМИ и спортсмены сильно удивились, заметив в заявке на гонку фамилию россиянина, да еще и с триколором рядом.

Громче всех возмущались украинские спортсмены — легкоатлетка Ольга Саладуха потребовала отстранить Большунова, а организация «Спортсмены за Украину» и вовсе захотела всеобщего бойкота соревнований.

Не в восторге и норвежские лыжники, против Большунова у них мало шансов. Александр же на претензии норвежских журналистов ответил по-спортивному остроумно, что тем и возразить было нечего.

«Я получил разрешение от самого Трампа», — подколол он иностранцев.

Легким забег назвать нельзя. Путь едва освещен, но темп у Александра невероятный. Он сразу уходит в отрыв. Шведы и итальянцы до последнего пытаются вырваться вперед. Но, пожалуй, единственный, кто гнался за Большуновым — это снегоход.

Финишная черта. Александр Большунов — номер один! Толпа поклонников лыжного спорта встречает россиянина овациями.

Итальянцы горячо поздравляют спортсмена, но вот гимн страны победителя включить побоялись. И так пришлось оправдываться после требований байкотировать гонку.

Хотя все прекрасно понимали — истинной целью было именно отстранение российского спортсмена, который ожидаемо и занял первую ступень пьедестала. Эти соревнования не входят в календарь FIS и не подчиняются их правилам, поэтому участвовать мог любой человек.

И вот что интересно, если еще вчера Европа на фоне разговора Трампа с Путиным покорно переобувалась из антироссийских сапог — в тапочки поудобнее, то сегодня в последний момент сдала назад.

«Они разрешили ему участвовать в соревнованиях под российским флагом, но когда поняли, что он фаворит этих стартов, переквалифицировали его как нейтрального спортсмена. Вероятно, какой-то европейский международный оргкомитет поработал над этим. Это плохой тон, это в очередной раз подает очень плохой пример», — подчеркнул политолог Эрл Расмуссен.

Самый титулованный российский лыжник вновь показал соперникам — в какой он великолепной форме. А зрителям, что итальянский снег скучал по российским лыжам.

Для Большунова этот старт можно назвать еще и репетицией перед в Олимпиадой 2026 года. Заготовка, что отвечать недовольным журналистам и соперникам — уже есть.