Опубликованы кадры прибытия Винника в Москву
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Россиянина освободили из тюрьмы, его дело закрыли в США.
Александр Винник дома. Вот эксклюзивные кадры первых минут его долгожданной встречи с родными. Их удалось снять только «Известиям». Сегодня программист рассказал, что конечная точка его маршрута держалась в секрете, никто не знал подробностей.
Ни его родные, ни даже он сам. И только в последний момент он узнал, что совсем скоро окажется на Родине.
«Всем спасибо, президенту Владимиру Владимировичу (Путину. — Прим. ред.) Спасибо всем, кто помог», — сказал он.
Напомним, в США программиста обвинили в отмывании денег через криптовалютную биржу. В 2017-м его задержали в Греции. После чего экстрадировали в Штаты.