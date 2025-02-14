В Москве полицейские сорвали сделку по продаже младенца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Правоохранители выступили в роли покупателей.

В Москве задержали преступников, которые пытались продать младенца. Об этом сообщил источник «Известий».

Он также отметил, что здоровью малыша ничего не угрожает. Жертвой стала девочка, которая родилась на свет две недели назад. Сотрудники скорой помощи осмотрели ее и не обнаружили никаких отклонений.

«Ребенка накормили, напоили, сейчас спит», — добавил источник.

Сделка должна была состояться в ночь на 14 февраля в квартире на Парковой улице. Полицейские выступили в роли покупателей, заранее узнав о готовящейся продаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что раскрыта схема торговли детьми в Москве. Черный рынок обнаружил Следственный комитет России. Установлено, что торговля детьми производилась через систему благотворительных фондов. «Сотрудники» этих организаций приглашали в столицу беременных женщин со всех уголков страны, обещая бесплатные обследования на предмет патологий плода.

«Результаты» всегда показывали наличие отклонений. Основательница фонда убеждала женщин рожать, а затем забирала «больных» детей себе.